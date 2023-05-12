Ізраїль ліквідував керівника ракетних військ «Ісламського джихаду» Алі Галі та його заступника Ахмеда Абу Дакки. Від удару по Сектору Гази також загинули двоє чоловіків, четверо жінок і шестеро дітей, інформує Reuters.

Агентство пише, що операцію з ліквідації бойовиків провели після того, як випущені з Сектору Гази ракети вбили мирного мешканця Ізраїлю.

Зазначається, що після цієї операції кількість ліквідованих високопоставлених діячів «Ісламського джихаду» зросла до пʼяти.

«Ми перебуваємо в розпалі кампанії, як наступальної, так й оборонної», — наголосив премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.