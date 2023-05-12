Росія знову атакує дорогу на Костянтинівку. Яка ситуація на фронті

Українські авіація та артилерія за минулу добу вразили 33 райони зосередження росіян, 11 пунктів управління та девʼять позицій артилерії. Загалом Сили оборони за минулу добу знищили 750 російських окупантів, 15 артилерійських систем і 27 одиниць техніки, повідомили у зведенні Генштабу.
Військові заявляють, що найжорстокіші бої продовжуються за Бахмут і Марʼїнку, на Донбасі за добу ЗСУ відбили 44 атаки противника. У районі Кремінної окупанти намагалися наступати в районі Серебрянського лісництва, але не мали успіху.
Триває штурм Бахмуту, у місті точаться бої. Також загарбники безуспішно атакували в напрямку Ступочок (дорога на Костянтинівку).
Біля Донецька росіяни наступали в районі Авдіївки та Новомихайлівки, але були відкинуті. Українські воїни відбили численні атаки в районі Марʼїнки.
- Росія розвʼязала війну проти України у 2014 році, коли окупувала Крим і частину Донецької та Луганської областей. 24 лютого 2022 року рф почала повномасштабне вторгнення в Україну з північного, східного і південного напрямків. У квітні 2022 року Сили оборони України вигнали окупантів із північних областей України, а восени деокупували частину Херсонської, Миколаївської та Харківської областей. Наразі бої тривають на сході та півдні України.