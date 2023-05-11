Бразилія погодила призначення послом України заступника міністра закордонних справ Андрія Мельника

Міністерство закордонних справ Бразилії надало агреман на призначення Андрія Мельника послом України. Це означає, що у Бразилії схвалили кандидатуру Мельника на цю посаду.

Про це йдеться у повідомленні МЗС Бразилії.

Офіційно про плани призначити Мельника послом у Бразилії не повідомлялося. Указу про його призначення теж поки немає.

Наразі Андрій Мельник працює заступником міністра закордонних справ. До цього він був послом України в Німеччині.

Інформація про отримання агреману зʼявилася на тлі візиту до України делегації з Бразилії на чолі зі спецпредставником бразильського президента Лули да Сілви Селсу Аморімом. Мельник зустрічався з ним 10 травня. Також із спецпредставником зустрічався і Володимир Зеленський, а в Офісі президента провели для бразильців спеціальний брифінг, щоб розповісти про російське вторгнення.