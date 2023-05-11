Бразилія погодила призначення послом України заступника міністра закордонних справ Андрія Мельника

Міністерство закордонних справ Бразилії надало агреман на призначення Андрія Мельника послом України. Це означає, що у Бразилії схвалили кандидатуру Мельника на цю посаду.
Про це йдеться у повідомленні МЗС Бразилії.
Офіційно про плани призначити Мельника послом у Бразилії не повідомлялося. Указу про його призначення теж поки немає.
Наразі Андрій Мельник працює заступником міністра закордонних справ. До цього він був послом України в Німеччині.
Інформація про отримання агреману зʼявилася на тлі візиту до України делегації з Бразилії на чолі зі спецпредставником бразильського президента Лули да Сілви Селсу Аморімом. Мельник зустрічався з ним 10 травня. Також із спецпредставником зустрічався і Володимир Зеленський, а в Офісі президента провели для бразильців спеціальний брифінг, щоб розповісти про російське вторгнення.
- 15 квітня 2023 року президент Бразилії заявив, що США повинні припинити «заохочувати» війну в Україні та «почати говорити про мир». У відповідь Київ назвав ці заяви неприпустимими і запросив президента Бразилії до України, щоб він на власні очі побачив сутність російської агресії.
- Президент Бразилії Лула да Сілва раніше запропонував віддати росії окупований Крим, щоб припинити її війну проти України. У МЗС України відповіли, що немає жодної причини поступатися своїми землями.
- У травні 2022 року Лула да Сілва в інтервʼю TIME заявив, що у вторгненні росії в Україну винен не лише путін, але й США, ЄС і Зеленський. Він казав, що Україна мала відмовитися від шляху до ЄС і НАТО, а натомість домовлятися з росією.