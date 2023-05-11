Зеленський призначив нового посла в Нідерландах

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення нового посла України в Нідерландах. Ним став Олександр Карасевич.

Про це йдеться в указі президента № 267/2023.

До цього Карасевич був генеральним директором Директорату з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства ОП. Також він був у складі робочої групи з опрацювання питання створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України.

27 вересня 2022 року Володимир Зеленський звільнив Максима Кононенка з посади посла України в Нідерландах і Артема Рибченка з посади посла у Швейцарській Конфедерації та Ліхтенштейні.