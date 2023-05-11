МЗС України: Рішення путіна про безвіз для грузинів — це «політична компенсація» за відмову Грузії ввести санкції проти рф

Міністерство закордонних справ України вважає рішення путіна ввести безвіз для грузинів «політичною компенсацією» за відмову Грузії запровадити нові санкції проти рф.

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

«Розглядаємо рішення владіміра путіна скасувати російські візи для грузинських громадян та відновити авіасполучення як політичну компенсацію за відмову чинної грузинської влади накласти санкції на росію, запроваджені через її напад на Україну, а також уповільнення європейської інтеграції», — зазначив він.

У МЗС нагадали, що курс Грузії на нормалізацію відносин із росією відбувається на тлі тривалої окупації 20% грузинської території за відсутності будь-яких поступок з боку рф.

«Політика зближення з агресором очікувано не знаходить підтримки серед частини грузинських політиків та населення, які неодноразово публічно висловлювали свою позицію, зокрема в акціях протесту», — підкреслив Ніколенко.

У відомстві знову закликали грузинський уряд синхронізувати з Євросоюзом політику щодо росії та утриматися від дій, які заважають європейському руху Грузії.