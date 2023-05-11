FT: Сербія відмовляється від плану, який би спростив видачу громадянства для росіян — через негативну реакцію ЄС

Сербія призупинила плани видачі паспортів росіянам та іншим іноземним громадянам за спрощеною процедурою, оскільки Європейський Союз попередив, що може призупинити безвізовий режим.

Про це пише Financial Times.

У квітні уряд Сербії подав законопроєкт, де зазначається, що одного року тимчасового проживання буде достатньо для того, щоб іноземці, які працювали в місцевих компаніях або працювали за наймом, могли отримати сербський паспорт. Таким чином країна хотіла залучити висококваліфікованих робітників для зростання економіки. Зараз іноземцям необхідно прожити в Сербії щонайменше пʼять років, перш ніж подавати заяву на громадянство.

Однак Єврокомісія попередила, що стежить за безвізовим режимом Сербії «з метою запобігання та помʼякшення можливих ризиків безпеки для ЄС». Євросоюз проти спрощеної процедури видачі громадянства Сербії, адже це може поставити під загрозу його внутрішню безпеку.

Тоді радник уряду Сербії сказав, що законопроєкт був «просто пропозицією», яка «не була ухвалена». Тому, припускає Financial Times, уряд Сербії спробує продовжити дозвіл на проживання для приблизно 200 тисяч росіян, які прибули до країни з лютого 2022 року.

Чоловік тримає російський та сербський прапори під час так званої «попереджувальної акції протесту» проти плану ЄС та США про вихід із багаторічної ворожнечі між Сербією та Косово. Белград, 24 березня 2023 року. Getty Images / «Бабель»

У 2022 році ЄС дав Белграду чіткі рекомендації фактично відмовитися чи утриматися від ухвалення схем громадянства інвесторів. Також торік Євросоюз безуспішно намагався тиснути на Сербію, аби вона запровадила санкції проти росії, заборонила прямі польоти в напрямку росії та вжила жорстких заходів щодо російських компаній та приватних осіб, які прагнуть уникнути заборон на поїздки до країн Заходу та заморожування активів.