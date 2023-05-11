Дослідження: Учені вперше створили колективний геном людства

Команда вчених склала перший у світі пангеном людей — базу даних усіх генів та генетичних варіацій людської популяції. Це допоможе відстежувати варіації ДНК, які спричинюють рідкісні генетичні захворювання, і створювати ефективні методи лікування.

Дослідження опублікували в науковому журналі Nature, де пояснили, що у колективний геном включили повні геноми 47 представників різних етнічних та расових груп людей.

Як кажуть дослідники, одного геному недостатньо, щоб представити всіх, а натомість пангеном буде інклюзивним і репрезентативним.

Геноми людей на 99% ідентичні, а саме останній відсоток робить нас унікальними. Для дослідження унікальності кожної людини, наприклад, її хвороб, учені будуть використовувати цю нову генетичну базу. За її допомогою також можна буде прогнозувати спадкові хвороби й попереджати їх.

Генетики прагнуть створити ще декілька таких геномних «портретів» та збільшити кількість досліджуваних представників груп людей до 350. Особливу увагу вони приділять мешканцям Південно-Східної Азії та Близького Сходу, бо там проводилося найменше подібних досліджень.