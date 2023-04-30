Дослідники розшифрували ДНК легендарного собаки Балто

Науковці розшифрували геном легендарного собаки-рятівника Балто. У нього виявили гени сибірського хаскі.
Про це пише BBC.
Автори дослідження взяли зразок ДНК із Музею природної історії Клівленду, де зберігається опудало Балто, щоб реконструювати його гени. Вони проаналізували генетичний набір даних 240 ссавців, а також 682 собак і вовків ХХІ століття.
Дослідники не виявили у Балто «помітного вовчого походження».
«Балто належав до популяції маленьких, швидких і підтягнутих їздових собак, імпортованих із Сибіру», — зазначили вчені.
Також у легендарного собаки знайшли генетичні особливості, які відрізняли його від сучасних сибірських хаскі та інших їздових собак його часу. Зокрема, він мав менший зріст і кращу здатність перетравлювати крохмаль.
Дослідники також вважають, що він походив із менш змішаної популяції хаскі, що зробило його генетично здоровішим і краще пристосованим до екстремальних умов Аляски 1920-х років.
- Балто народився у 1919 році, його привезли з Сибіру. Його власником був норвезько-американський заводчик Леонхард Сеппала.
- У січні 1925 року у місті Ном на Алясці стався спалах дифтерії. Але ліки були в Анкориджі, а єдиний літак, який міг би привезти їх, не злетів через екстремальний холод.
- За пʼять з половиною діб 20 погонщиків із командою їздових собак подолали 1 084 км за температури мінус 31 °С і привезли ліки. Одним із їздових псів був Балто, який після цього став зіркою.
- Балто помер у 1933 році у віці 14 років. З нього зробили опудало, яке зберігається в Музеї природної історії Клівленду. На згадку про цього собаку у Центральному парку Нью-Йорка встановили статую, а в 1995 році про нього зняли популярний анімаційний фільм «Балто».