ДБР проводить обшук у Київраді

Державне бюро розслідувань проводить обшуки в будівлі Київської міської ради.

Про це повідомив заступник міського голови — секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко.

За його словами, ухвала суду стосується приміщень і кабінетів лише Київської міської військової адміністрації, а обшуки проводять у провадженні про відрядження до КМВА солдатів, частина з яких паралельно є депутатами Київської міської ради.

Він запевнив, що раніше всі документи, які є в ухвалі на обшук, уже надавали слідчим безперешкодно.

«Разом із цим у разі намагання отримати доступ до кабінетів безпосередньо в Київській міській раді, відеозаписи камер спостереження або інше, будемо звертати увагу, що це ухвалою не передбачено. Звичайно, що сприяти обшуку ми будемо. Проте в рамках процесуальних норм», — зауважив Бондаренко.

Він додав, що правоохоронці заборонили відеозапис слідчих дій, а також роботу журналістів під час обшуку.

Джерела «Бабеля» у правоохоронних органах підтвердили факт обшуку. За їх словами, слідчі дії проводять у звʼязку з неявкою чотирьох військових до місця служби і відхилення від військової служби. Ці люди є депутатами Київради. Однак, які політичні сили представляють ці депутати, співрозмовники «Бабеля» не уточнили.