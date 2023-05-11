Командувач ОСУВ «Північ» Наєв розповів, яка ППО захищає Київ

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Північ» генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів про структуру протиповітряної оборони Києва.
За його словами, у столиці працюють два ешелони ППО.
Перший складається з мобільних вогневих груп, завданням яких є знищення ворога в повітрі на найбільш загрозливих напрямках.
Перший ешелон використовує ЗРК «Оса-АКМ», ЗРК Avenger, ЗСАУ Gepard 1А2, ЗСУ «Шилка», стаціонарний DM Stinger, ПЗРК Piorun, ПЗРК «Ігла-1», ПЗРК «Стріла-2», ПЗРК Stinger, ПЗРК Martlet , ПЗРК RBS - 70, ЗУ-23 тощо.
У другому ешелоні працюють підрозділи Повітряних сил ЗСУ. На озброєнні у них є зенітно-ракетні комплекси малої та середньої дії ЗРК С-300П, «Бук-Ml», С-125, ЗРК NASAMS, ЗРК IRIS-T, ЗРК Crotale тощо.
- Уночі 4 травня російські окупанти вчергове атакували Київщину з повітря. Через два дні командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук підтвердив, що під час нічної атаки українська Протиповітряна оборона збила російську балістичну ракету «Кинджал» над Київщиною. Цей факт підтверджують також у Сполучених Штатах. Там впевнені, що Україна використовувала американську систему протиповітряної оборони Patriot для перехоплення російської гіперзвукової ракети.