Гурт Imagine Dragons випустив кліп про 14-річного українця, чий будинок зруйнувала росія

Американський гурт Imagine Dragons презентував кліп на пісню “Crushed”, у якому показано реальну історію 14-річного Олександра із села Новогригорівка на Миколаївщині. Він жив в окупації 5 місяців, а щоб вижити, переховувався в бомбосховищі. Зараз будинок і школа хлопця зруйновані, але він мріє все відновити.
Фронтмен гурту Ден Рейнольдс закликав шанувальників зробити благодійні внески у фонд United24, щоб допомогти українцям відновити житло, зруйноване російськими окупантами.
Після повномасштабного російського вторгнення Imagine Dragons скасували свої концерти в росії. Гурт брав участь у благодійному концерті на підтримку України Save Ukraine, а на початку червня 2022 року під час концерту в Празі (Чехія) Рейнольдс підняв на сцені український прапор.
Улітку 2023 року гурт став амбасадором United24.
- United24 — загальна назва глобальної ініціативи для підтримки України, зокрема для збирання коштів на допомогу українській армії, цивільним і для відновлення українських міст. Гроші надходять на рахунки Національного банку України, потім їх спрямовують профільним міністерствам. Про запуск глобальної платформи United24 президент Володимир Зеленський оголосив 5 травня. В Офісі президента наголосили, що завдання United24 — стати головним вікном для збору благодійних пожертв.