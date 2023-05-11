Сили оборони за добу відбили 39 атак і ліквідували 690 окупантів

Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Марʼїнському напрямках. Сили оборони за добу відбили 39 ворожих атак.

Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут і Марʼїнка, йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ. Окупант продовжує зазнавати втрат.

У Генштабі також повідомили, що впродовж останніх трьох днів російська окупаційна адміністрація вивезла приблизно 300 місцевих жителів, зокрема й дітей, з тимчасово захоплених територій Запорізької області до Бердянська.