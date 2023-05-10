Ізраїльська армія звинуватила палестинців у запуску майже 300 ракет — з них 60 збив «Залізний купол»

Із Сектора Гази випустили по Ізраїлю 289 ракет і мінометних снарядів, з яких система «Залізний купол» збила 6о.

Про це пишуть у пресслужбі ЦАХАЛу.

За даними армії оборони Ізраїлю, 56 ракет «Ісламському джахаду» не вдалося запустити вдало, тому вони приземлилися на території Сектора Гази. Інші 212 ракет перетнули кордони Ізраїлю: три впали в містах, решта — на відкритій місцевості.