Із Сектора Гази випустили по Ізраїлю понад сотню ракет. Так палестинці відреагували на вбивство трьох своїх командирів

Ізраїль заявив про ліквідацію трьох командирів «Ісламського джихаду» у Секторі Гази. У відповідь по Ізраїлю випустили понад сотню ракет.

Про це пише The Times of Israel.

Більшість ракет збила система «Залізний купол». Вибухи чули у багатьох містах на півдні Ізраїлю, зокрема і в Тель-Авіві.

Ізраїль у відповідь теж почав удари по Сектору Гази. У Міноборони кажуть, що завдають ударів по пускових установках, з яких випускали ракети. У Секторі Гази зазначають, що від ударів є поранені та загиблі цивільні.