Командувач Сухопутних військ Сирський: На Бахмутському напрямку росіяни відступили на 2 кілометри

На Бахмутському напрямку, на окремих ділянках фронту росіяни не втримали натиск та відступили на дистанцію до двох кілометрів.

Про це 10 травня повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.

За його словами, підготовлені сили «ПВК Вагнера» виснажились, тому на певних напрямках їх замінили гірше підготовлені підрозділи російської армії — однак вони зазнали поразки та відійшли.

Сирський також окремо відзначив роботу 3 окремої штурмової бригади, «яка в бою завдала ворогу потужного удару та показала міць української армії». Напередодні, 9 травня, власник «ПВК Вагнера» Євген Пригожин розповів про втечу з позицій бійців російської 72 бригади під Бахмутом. Вони нібито оголили стратегічний плацдарм, і за те, щоб його втримати, загинули 500 «вагнерівців». Ці заяви Пригожина підтвердили у 3 штурмовій бригаді ЗСУ та опублікували відео бою.