У Львові відкриють нову школу — її надрукують на 3D-принтері

У Львові будують приміщення початкової школи за допомогою 3D-принтера — такий проєкт втілять уперше в Україні. Будівництво завершать цьогоріч у червні.

Про це заявила компанія Team4UA.

Там запевняють, що школа у Львові стане найбільшою у світі будівлею, збудованою завдяки використанню 3D-принтера. Її планують відкрити для учнів уже в наступному році.

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Корпус початкової школи почали будувати у листопаді 2022 року — тоді заклали фундамент, але будівництво стало на паузу через масовані обстріли й відключення електроенергії. До червня команда готова звести стіни й дах.

Проєкт передбачає одноповерхову школу з класами, учительською, санвузлами та інклюзивним простором.