У Львові відкриють нову школу — її надрукують на 3D-принтері

У Львові будують приміщення початкової школи за допомогою 3D-принтера — такий проєкт втілять уперше в Україні. Будівництво завершать цьогоріч у червні.
Про це заявила компанія Team4UA.
Там запевняють, що школа у Львові стане найбільшою у світі будівлею, збудованою завдяки використанню 3D-принтера. Її планують відкрити для учнів уже в наступному році.
Корпус початкової школи почали будувати у листопаді 2022 року — тоді заклали фундамент, але будівництво стало на паузу через масовані обстріли й відключення електроенергії. До червня команда готова звести стіни й дах.
Проєкт передбачає одноповерхову школу з класами, учительською, санвузлами та інклюзивним простором.
- Школа, надрукована на 3D-принтері, — це пілотний проєкт програми HIVE від Team4UA, який має на меті відновлювати українські заклади освіти, житлові будинки, мости, обʼєкти критичної інфраструктури за допомогою технологій 3D-друку.