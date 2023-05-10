Сергій Притула натякнув на причетність українців до вибухів на російських нафтобазах — і показав відео запуску дронів

Український волонтер Сергій Притула натякнув на причетність свого благодійного фонду та українців до пожежі на Ільському нафтопереробному заводі у Краснодарському краї росії.

Притула нагадав про збір коштів «На помсту» і натякнув на дрон-камікадзе з дальністю польоту до 1 000 км.

«Памʼятаєте наш великий збір коштів «На помсту»? Дрони-камікадзе UAV з дальністю польоту до 1 000 км. Що ж… Ми не можемо ні підтвердити, ні спростувати, але останнім часом на деяких російських нафтобазах було нелегко. Наприклад, Ільський нафтопереробний завод на Кубані. Який збіг обставин!» — написав Сергій Притула.

Уночі 4 і 5 травня (два дні поспіль) сталась пожежа на Ільському нафтопереробному заводі у Краснодарському краї, місцева влада заявила про атаку дронами. 4 травня безпілотники також атакували і Новошахтинський завод нафтопродуктів у сусідній Ростовській області.

Збір «На помсту» розпочали 10 жовтня 2022 року, коли росія вперше атакувала українську енергетичну інфраструктуру. Тоді зібрали 352 мільйони гривень. За ці гроші придбали 142 дрони, серед них 50, що здатні летіти на 800 км, 50 — на 30 км і 42 — на 200 км.