Зґвалтування неповнолітньої у Черкасах: двох поліцейських та їхнього знайомого відправили під цілодобовий домашній арешт

Трьох чоловіків, яких підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої дівчини у Черкасах, відправили під цілодобовий домашній арешт.
Про це повідомили у Черкаській обласній прокуратурі.
Сторона обвинувачення просила взяти підозрюваних під варту. Однак 8 травня суд ухвалив рішення про цілодобовий арешт усіх трьох фігурантів.
Наразі прокурори готуються оскаржити рішення суду. Санкція статті Кримінального кодексу передбачає від 7 до 12 років увʼязнення за зґвалтування неповнолітньої групою людей.
- 6 травня до поліції звернулася мешканка Черкас із заявою про зґвалтування 17-річної доньки. Попередньо, троє чоловіків (двоє поліцейських) розпивали алкоголь у квартирі одного з них у Черкасах. У процесі «відпочинку» до них приєдналася їхня знайома 17-річна дівчина, разом вони випивали, а потім чоловіки зґвалтували її. Свою провину вони категорично заперечили.
- Двох поліцейських, які разом зі знайомим зґвалтували 17-річну дівчину, вже звільнили зі служби, а Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у зґвалтуванні неповнолітньої групою людей.