Польща викликала російського посла через небезпечне перехоплення польського літака над Чорним морем

Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла росії Сергія Андрєєва через інцидент над Чорним морем, коли російський винищувач небезпечно перехопив літак польських прикордонників.
Про це повідомив речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна.
Він розповів, що під час зустрічі російському дипломату вручили ноту протесту у звʼязку з цим інцидентом.
«Ми рішуче засуджуємо провокаційну та агресивну поведінку російської сторони, яка є серйозним міжнародним інцидентом», — заявив Ясіна.
- Місія Frontex над Чорним морем тимчасово припиняла патрульні польоти через інцидент із російським винищувачем. Той здійснив небезпечне перехоплення літака L410 польських прикордонників у небі неподалік Румунії.
- У пʼятницю, 5 травня, російський винищувач Су-35 перехопив польський літак, який виконував планову місію над Чорним морем. Росіяни здійснили небезпечні маневри — «три зближення з польським літаком без безпечного розходження». Це призвело до турбулентності польського літака — він почав втрачати висоту. Але поляки все ж могли стабілізувати літак і повернутися на аеродром. Водночас під час цих перехоплень по тривозі підняли бойову авіацію НАТО.