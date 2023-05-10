Польща викликала російського посла через небезпечне перехоплення польського літака над Чорним морем

Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла росії Сергія Андрєєва через інцидент над Чорним морем, коли російський винищувач небезпечно перехопив літак польських прикордонників.

Про це повідомив речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна.

Він розповів, що під час зустрічі російському дипломату вручили ноту протесту у звʼязку з цим інцидентом.

«Ми рішуче засуджуємо провокаційну та агресивну поведінку російської сторони, яка є серйозним міжнародним інцидентом», — заявив Ясіна.