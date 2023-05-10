«Крим.Реалії» виявили понад 200 військових обʼєктів у Криму — мапа

Журналісти проєкту «Крим.Реалії» виявили понад 200 військових обʼєктів у Криму та відобразили їх на інтерактивній мапі.
Там зафіксовані полігони, бази палива, склади боєприпасів, місця розташування РЛС і ППО, штаби, військові частини, аеродроми та бази Чорноморського флоту — загалом 223 діючі, тимчасові та законсервовані військові обʼєкти в 10 категоріях.
Мапу складали з актуальних супутникових знімків Planet Labs за 2023 рік. Усі дані позначені з точними координатами та фото. Таким чином журналісти насамперед хочуть попередити кримчан про небезпеку, повʼязану із цими місцями.
- У тимчасово окупованому Криму часто лунають звуки вибухів. Зокрема, 29 квітня у тимчасово окупованому Севастополі, на нафтобазі поблизу бухти Козача спалахнула масштабна пожежа. За даними Генштабу ЗСУ, вогонь знищив 10 цистерн нафтопродуктів загальною місткістю приблизно 40 тисяч тонн. Речниця ОК «Південь» назвала підрив нафтобази в Севастополі елементом підготовки до українського контрнаступу.