Сили оборони України відбили 42 атаки та ліквідували 690 окупантів

Сили оборони відбили атаки росіян на Бахмут і Марʼїнку. Спроби окупантів наступати під Купʼянськом і Лиманом теж провалилися. Російське військо за добу втратило вбитими 690 окупантів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Росіяни зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Марʼїнському напрямках. Там Україна відбила 46 атак. Найзапекліші бої тривають у містах Бахмут і Марʼїнка.
Авіація Сил оборони за минулу добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також два удари по зенітно-ракетних комплексах.
Крім того, захисники збили шість ворожих БпЛА різних типів, із них три — Shahed.
Ракетні війська та артилерія уразили пункт управління, чотири райони зосередження живої сили, два артилерійські підрозділи на вогневій позиції та станцію радіоелектронної боротьби противника.
- Росія розвʼязала війну проти України у 2014 році, коли окупувала Крим і частину Донецької та Луганської областей. 24 лютого 2022 року рф почала повномасштабне вторгнення в Україну з північного, східного і південного напрямків. У квітні 2022 року Сили оборони України вигнали окупантів із північних областей України, а восени деокупували частину Херсонської, Миколаївської та Харківської областей. Наразі бої тривають на сході та півдні України.