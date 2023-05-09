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США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. Що там буде?

Автор:
Анна Холоднова
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Сполучені Штати оголосили про виділення Україні нового пакета військової допомоги на суму $1,2 мільярда. Кошти надали в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI).

До пакета допомоги ввійдуть:

  • додаткові системи ППО та боєприпаси;
  • обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів із системами протиповітряної оборони України;
  • боєприпаси для боротьби з безпілотниками;
  • артилерійські снаряди калібру 155 мм;
  • послуги фото з комерційних супутників;
  • підтримка навчання, технічного обслуговування та підтримки українських бійців.

Це вже другий пакет від США за тиждень. Третього травня адміністрація Байдена оголосила про виділення військової допомоги на $300 мільйонів у межах президентських повноважень, що передбачає негайні поставки з фондів Міноборони США.