У Каліфорнії зварили пиво зі стічних вод

У Каліфорнії пивовари зварили пиво зі стічних вод, щоб допомогти в боротьбі з посухою. Напій назвали Epic One Water Brew.

Про це пише The Guardian.

Для виробництва пива використовують воду з душів, пралень і раковин у ванних кімнатах 40-поверхового житлового будинку в Сан-Франциско. Спеціальне обладнання компанії збирає та обробляє воду для повторного використання. Потім воду перевіряють у пивоварні та у зовнішній лабораторії.

Matthew Cantor/The Guardian

За смаком Epic One Water Brew схожий на традиційний регіональний сорт німецького світлого пива кельш. Він виробляється за історично старішою технологією верхового бродіння, тобто відноситься до елів.

Однак у продажі пива зі стічних вод поки що не буде. Компанія Epic заявляла, що це «демонстраційний продукт». Він має на меті заохотити людей говорити про можливості повторного використання води, а чинні правила щодо переробленої питної води не дозволяють його продавати.