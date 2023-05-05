У Японії створили «ідеальну» бляшанку — вона забезпечує «золоте» співвідношення пива і піни

Команда японських дизайнерів розробила пивну бляшанку з двома вушками для відкривання — вони утворюють барʼєр між повітрям і пивом під час наливання.

Про це пише Nendo.

Дизайнери поставити перед собою мету — досягти «золотого» відношення пива до піни 7:3. Вони досліджували, як утворюються бульбашки й виявили, що їх стає більше, коли пиво наливають із напівзакритим вушком.

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Тому японці створили бляшанку з двома вушками: одне відкривається зовсім трішки, щоб налити пінисте пива, а друге треба відкрити через кілька секунд і долити решту напою.