Повітряні сили: Через санкції Іран, імовірно, хоче перекинути виробництво дронів до Білорусі

На думку речника Повітряних сил Юрія Ігната, через західні санкції Іран, імовірно, хоче перенести виробництво безпілотників у Білорусь.

Про це Ігнат сказав в ефірі «Радіо Свобода».

За його словами, окрім власне виробництва, це може бути тільки збірка вже готової продукції.

Також росія може самостійно виробляти безпілотники, наприклад, «Ланцет». Ігнат зазначив, що вони не дуже потужні, але додають роботи українській ППО та захисникам на передовій.

«Зробити планер, двигун, пропелер, бойову частина не проблема, інше питання — це технологічне обладнання, яке закладено в Shahed, але там є блоки gps-навігації та управління, які росія виробити сама не може. Власне, за цими товарами подвійного призначення і високотехнологічною продукцією не завадив би контроль санкцій, щоб перешкодити їм отримувати таку продукцію», — сказав Ігнат.

Речник додав, що є ознаки, що виробництво ракет у росії триває. Зокрема, в Україні вже знаходили уламки ракет, виготовлених восени та взимку.

«Сподіваємося, що санкції не дозволять їм робити це швидко. І швидко це навряд чи вдасться, бо крилата ракета — це високотехнологічний продукт, який коштує мільйони доларів за одиницю», — сказав Ігнат.