CNN: США оголосять про військову допомогу для ЗСУ на $1,2 мільярда. Це другий пакет за тиждень

Адміністрація Джо Байдена має намір сьогодні оголосити про виділення Україні нового пакету військової допомоги на суму $1,2 мільярда.
Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на представника американської адміністрації.
CNN зазначає, що оголошення допомоги очікується менше ніж за тиждень після надання Україні попереднього траншу підтримки, а також у період, коли ЗСУ готуються до контрнаступу.
За словами чиновника, новий пакет допомоги міститиме безпілотники, артилерійські боєприпаси, ракети ППО та інші засоби.
Очікується, що нову допомогу виділять за рахунок Ініціативи з підтримки безпеки України (USAI).
- Третього травня адміністрація Байдена оголосила про виділення військової допомоги на $300 мільйонів у межах президентських повноважень, що передбачає негайні поставки з фондів Міноборони США.