Новини

На Києвом збили кілька ракет — уламки впали у двох районах

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Близько 5:20 у Києві роздався гучний вибух. За попередніми даними Київської військової адміністрації, силам ППО вдалося збити кілька ракет з подальшим падінням уламків:

  • у Голосіївському районі уламки впали на подвірʼя приватного будинку, через що сталася пожежа;
  • у Шевченківському районі уламки виявлені на проїжджій частині.

Небезпека тривала 2 години — тривогу оголошували о 4:03.

  • Росія, яка розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року, регулярно застосовує щонайменше три види іранських БПЛА – дрони-камікадзе Shahed-136/131 і багатоцільові БПЛА Mohajer-6.
  • Росіяни активно використовували безпілотники для атак на критичну інфраструктуру та інші цивільні обʼєкти з вересня 2022 року. У травні росія збільшила кількість масованих атак на Україну із застосуванням ракет і дронів.