На Києвом збили кілька ракет — уламки впали у двох районах

Близько 5:20 у Києві роздався гучний вибух. За попередніми даними Київської військової адміністрації, силам ППО вдалося збити кілька ракет з подальшим падінням уламків:
- у Голосіївському районі уламки впали на подвірʼя приватного будинку, через що сталася пожежа;
- у Шевченківському районі уламки виявлені на проїжджій частині.
Небезпека тривала 2 години — тривогу оголошували о 4:03.
- Росія, яка розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року, регулярно застосовує щонайменше три види іранських БПЛА – дрони-камікадзе Shahed-136/131 і багатоцільові БПЛА Mohajer-6.
- Росіяни активно використовували безпілотники для атак на критичну інфраструктуру та інші цивільні обʼєкти з вересня 2022 року. У травні росія збільшила кількість масованих атак на Україну із застосуванням ракет і дронів.