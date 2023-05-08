У США вручили Пулітцерівську премію. Фотографи Євген Малолєтка та Мстислав Чернов отримали відзнаку

У США вручили Пулітцерівську премію — одну з найпрестижніших нагород у галузі журналістики та літератури. Переможців оголосили у Колумбійському університеті, який і присуджує нагороди.

Американське видання Associated Press отримало нагородну за екстрену фотозйомку — у тому числі за фоторепортажі Євгена Малолєтки та Мстислава Чернова з Маріуполя. Вони також отримали відзнаку за «Громадські заслуги».

«Журналісти AP виконали сміливу та важливу роботу в Україні протягом усієї війни, висвітлюючи, зокрема, людські жертви війни. Від розвінчання російської дезінформації до сприяння створенню гуманітарного коридору, їхня робота була неймовірним громадянським вчинком, і ми дуже раді, що вона була відзначена Пулітцерівською комісією», — сказала старший віцепрезидент та виконавчий редактор AP Джулі Пейс.

The New York Times також була удостоєна нагороди за міжнародний репортаж — ідеться про висвітлення російських вбивств у Бучі.