У США вручили Пулітцерівську премію. Усіх українських журналістів відзначили особливою нагородою

У США вручили Пулітцерівську премію — одну з найпрестижніших нагород у галузі журналістики та літератури.

Переможців оголосили у Колумбійському університеті, який і присуджує нагороди. Спеціальну колективну нагороду отримали усі українські журналісти — «за їх мужність, витривалість та відданість правдивому репортажу під час безжального вторгнення володимира путіна в їхню країну та його пропагандистської війни в росії».

Переможці:

Miami Herald — за репортаж про останні події, а саме за останні новини з висвітлення обвалу житлового будинку у Серфсайді.

Корі Джонсон, Ребекка Воллінгтон та Елі Мюррей з Tampa Bay Times за розслідування;

журнал Quanta та Наталі Волховер — за науковий репортаж;

Медісон Гопкінс, Сесілія Реєс, Асоціація «Кращий уряд» (Better Government Association) та Chicago Tribune — за місцевий репортаж;

газета The New York Times — за національний та міжнародний репортажі;

Дженніфер Сеніор із The Atlantic — написання статей;

Саламіш Тіллет з The New York Times — за критичні матеріали.

Пулітцерівська премія вважається найпрестижнішою нагородою в американській журналістиці. Переможці у кожній категорії отримують приз у розмірі $15 тисяч, за винятком нагороди за державну службу, яка супроводжується золотою медаллю. Премію було засновано за заповітом видавця газети Джозефа Пулітцера і вперше присуджено 1917 року.