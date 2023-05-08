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В Угорщині вантажні вагони зійшли з колії — затримуються й українські пасажирські потяги

Автор:
Софія Телішевська
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Через аварію на Угорській залізниці, безпересадкові вагони Відень — Київ, які відправилися 7 травня, запізнюються на шість годин.

Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

По прибуттю на станцію Чоп вагони включать до складу поїзда № 82 Ужгород — Київ і вони прибудуть до столиці 9 травня замість 8 травня о 19:30 у складі поїзда № 750.

Затримка торкнеться і зворотних поїздів до Відня.

  • У неділю вранці 9 вагонів угорського 35-вагонного вантажного поїзда із залізною рудою зійшли з рейок між станціями Újfehértó і Hajdúhadház. Наразі угорці тільки розпочали підйом вагонів, відтак відновлення залізничної колії та контактної мережі триватиме щонайменше день.
  • Рух потягів між Hajdúhadház та Újfehértó призупинено, угорська залізниця пропонує пересадки на підмінний автобус, а угорські та австрійські поїзди «Інтерсіті» між Будапештом і Захонню курсуватимуть між Будапештом і Ньїредьгазою через Мішкольц із довшим часом у дорозі.