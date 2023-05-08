Росія атакувала Одещину вісьмома ракетами — зруйновано склад підприємства та рекреаційну зону

Близько опівночі російські окупанти запустили по Одещині вісім ракет з далеких бомбардувальників Ту-22М3 — частина з них не досягла цілей.

Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

За його словами, ворог здійснив вісім пусків з літаків дальньої авіації Ту-22М3 із району мису Тарханкут у тимчасово окупованому Криму.

В оперативному командуванні «Південь» додали, що ракети Х-22 влучили в склад одного з продовольчих підприємств та рекреаційну зону на узбережжі Чорного моря.