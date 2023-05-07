Командувач Сухопутних військ Сирський: Росія проводить перегрупування, щоб захопити Бахмут до 9 травня

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомляє, що росіяни в Бахмуті посилили обстріли та проводять перегрупування. Вони хочуть захопити місто до 9 травня.

Про це йдеться в його Telegram-каналі.

«Росіяни збільшили інтенсивність обстрілів з важкого озброєння, почали використовувати більш удосконалену техніку та проводять перегрупування військ. Це свідчить про те, що ворог не збирається змінювати свої плани і робить все можливе, аби взяти Бахмут під контроль та продовжити наступальні дії», — пояснив Сирський.

За його словами, росіяни все ще сподіваються захопити Бахмут до 9 травня, але українські війська зривають ці плани.