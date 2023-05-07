ГУР: Росія не має потенціалу для наступу, але вона може оборонятися

Росія не має потенціалу для серйозного наступу десь на території України, але російські війська здатні оборонятися.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтервʼю Yahoo News.

«Росія не має ані військового, ані економічного, ані політичного потенціалу для створення чергової спроби серйозного наступу десь на території України», — сказав він.

Але водночас окупанти можуть вести оборону.

«Вони цілком здатні вести серйозні оборонні дії, і це та сама проблема, з якою ми зіткнемося», — сказав начальник ГУР.