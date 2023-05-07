Повітряні сили: В України досі недостатньо засобів ППО, щоб закрити небо від «Кинджалів»

У світі ще не було випадків знищення балістичних ракет із ЗРК Patriot. Україна стала першою країною, чиї Сили оборони спромоглися це зробити. Однак, за словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, в Україні зараз недостатньо комплексів, щоб повністю «закрити» небо від балістичних ракет, тому потрібні винищувачі F-16, які зможуть збивати аеродинамічні цілі.

Ігнат каже, що в росії ракети X-47 «Кинджал» представляють як «суперзброю» і досі не можуть повірити, що ЗСУ вдалося збити одну з таких.

«У нас є зброя проти балістики, саме її ми давно просили у наших партнерів. Це і Patriot, і SAMP\T, здатні збивати балістичні цілі. І коли вже системи Patriot заступили на бойове чергування, нічого не залишається, як випробовувати. Ніколи Patriot не працював з таким типом цілей, як цей X-47 «Кинджал», — зазначив Ігнат.

Спікер також зазначив, що росіяни дуже рано дізналися про знищення ракети. Однак у сучасному світі складно приховати будь-яку інформацію, тому командувач Повітряних сил зрештою підтвердив успішне знищення цілі.

«Добре, що є така зброя, але радіти зарано, бо її замало. Потрібно її значно більше, потрібно більше цих систем, щоб захистити наші великі міста, обʼєкти інфраструктури, обʼєкти атомної енергетики. Ми завжди на цьому наголошуємо для наших західних партнерів, що проти балістики потрібна зброя — насамперед для цієї мети, ну, а також вона більш далекобійна в плані аеродинамічних цілей. І не забуваємо щоразу в ефірі згадувати F-16 — це те, що вбереже нашу Україну і допоможе нам перемогти», — розповів Ігнат.