Над Києвом уночі збили російський розвідувальний безпілотник

У небі над Києвом минулої ночі збили безпілотник російських окупантів.

Про це вранці 7 травня заявив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, повідомила пресслужба КМВА.

«Під час останньої повітряної тривоги у повітряному просторі Києва був виявлений розвідувальний БпЛА ворога. Силами і засобами протиповітряної оборони дрон був знищений», — сказав Попко.

За попередньою інформацією, обійшлося без потерпілих і руйнувань.

«Ще раз прошу киян не нехтувати сигналами повітряних тривог! Бережіть себе і близьких», — додав Попко.

Повітряну тривогу у Києві оголошували о 22:24 6 травня — вона тривала до 01:09 7 травня.