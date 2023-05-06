КНДР осучаснює установку для запуску супутників у космос

Супутникові знімки, отримані американським аналітичним центром 38 North, свідчать, що Північна Корея може модернізовувати ракетно-пусковий комплекс для виведення супутників на орбіту.

На знімках видно, що на північному заході КНДР у Сохе забудовують прибережну територію, яку раніше використовувати для сільського господарства. Усі будівлі на цьому місці знесли, а між 19 і 30 квітням розпочали нове будівництво.

Аналітики припускають, що це частина північнокорейської програми з осучаснення об’єкта для запуску супутників, запровадженої Кім Чен Ином минулого року.