В Україні за час пандемії коронавірусу померли 112 268 людей

Від початку пандемії коронавірусу в Україні виявили понад 5,5 мільйона випадків захворювання (із них майже 416 тисяч серед дітей). Унаслідок хвороби померли 112 268 людей (із них 89 — діти, 1 256 — медичні працівники).

Про це інформує пресслужба МОЗ.

Вони зазначають, що відповідно до рішення ВООЗ, COVID-19 більше не є надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоровʼя міжнародного значення, але це не означає, що вірус перестав бути загрозою.

«Це лише свідчення того, що вакцинація населення у світі дала свої результати — завдяки цьому вдалося знизити кількість госпіталізацій та смертність унаслідок хвороби», — йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоровʼя.

За три роки пандемії у світі ВООЗ повідомила про майже 7 мільйонів смертей, але організація припускає, що насправді кількість летальних випадків сягає щонайменше 20 мільйонів.