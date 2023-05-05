Історик знайшов таємничий міст з картини Леонардо да Вінчі «Мона Ліза»

Історик Сільвано Вінчеті дізнався, який саме міст намальований за спиною Джоконди на картині Леонардо да Вінчі «Мона Ліза».

Про це пише CNN.

Раніше вважали, що на полотні зображене село Понте-Буріано в італійському регіоні Тоскана. Цю теорію зробили ключовою частиною місцевої туристичної кампанії. Також припускали, що це може бути міст Понте Боббіо в П’яченці.

Проте Вінчеті переконаний, що на картині — міст Роміто в сусідньому тосканському містечку Латерина. Зараз від мосту залишилися руїни. Дослідник зробив його віртуальну реконструкцію, щоб виявити схожість, аналізував зображення з дрона й документи з державного архіву у Флоренції.

Леонардо да Вінчі, «Мона Ліза» / Wikimedia Commons

Вінчеті виявив, що між 1501 і 1503 роками Да Вінчі жив з кардиналом Чезаре Борджіа поблизу Латерини. Тоді мостом ще користувалися, він мав чотири арки, як і на картині.

Натомість міст Буріано має шість арок, а мост Понте Боббіо в П’яченці — більше ніж шість арок.

Зараз у містечку Латерина проживають близько 3,5 тисячі мешканців. Його мер Симона Нері була в захваті від відкриття. Вона сподівається, що цей факт допоможе привабити туристів.