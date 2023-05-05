Нацбанк покращив прогноз зростання ВВП у 2023 році до 2%

Нацбанк України покращив прогнози зростання ВВП у 2023 році. Там вважають, що за результатами року економіка зросте на 2%.
Про це йдеться у звіті НБУ.
Раніше Нацбанк прогнозував зростання ВВП у 2023 році всього на 0,3%.
Також там вважають, що у 2024 році економіка зросте на 4,3%, а в 2025-му — на 6,4%.
«Базовий сценарій, зокрема, ґрунтується на припущеннях про послідовне дотримання Україною зобовʼязань нової програми співпраці з МВФ, проведення злагодженої монетарної та фіскальної політики, поступове нівелювання квазіфіскальних дисбалансів, зокрема в енергетичній сфері. Також базовий сценарій передбачає відчутне зменшення безпекових ризиків із початку 2024 року, що сприятиме повноцінному розблокуванню морських портів, зниженню премії за суверенний ризик та поверненню в Україну вимушених мігрантів», — наголошується у звіті.
Ключовим ризиком для цього прогнозу залишається більш тривалий термін та інтенсивність війни, що може загальмувати економічне відновлення та погіршити інфляційні та курсові очікування.
- Міжнародний валютний фонд оновив свій прогноз щодо розвитку економіки України на період з 2023-го до 2027 року. Вони кажуть, що попри війну, українській владі вдалося зберегти загальну макроекономічну та фінансову стабільність завдяки раціональній політиці й значній зовнішній підтримці. У 2022 році ВВП України зменшився на 30,3%, а на 2023 рік прогнозують від падіння на 3% до зростання на 1%. У наступних роках за прогнозами економіка зростатиме: у 2024 році — на 3,2%, у 2025 році — на 6,5%, у 2026 році — на 5% та у 2027 році — на 4%.