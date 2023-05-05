Генштаб: Російська армія у війні з Україною втратила понад 193 тисячі військових

Армія росії наступає на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках. Сили оброни України відбили там близько 60 атак. Найзапекліші бої точаться за Бахмут та Мар’їнку.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

На Лиманському напрямку росіяни безуспішно наступали в районах Білогорівки та південно-західної околиці Спірного.

На Бахмутському напрямку тривають бої в місті Бахмут. Також окупанти наступали на Богданівку та Маркове, успіху не мали. На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обороняється.

Українська авіація за добу завдала шість ударів по скупченнях росіян. Також українські захисники знищили чотири баражуючі боєприпаси «Ланцет».

Підрозділи ракетних військ і артилерії минулої доби вразили пункт управління, два склади боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби.

За минулу добу російська армія втратила приблизно 620 військових, три танки, вісім бойових броньованих машин та 16 артилерійських систем. Загалом в Україні вже загинули 193 210 росіян.