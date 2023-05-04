Над Києвом протиповітряна оборона збила безпілотник — його уламки спричинили пожежу в Соломʼянському і загоряння в Печерському районах

Під час повітряної тривоги в Києві протиповітряна оборона збила безпілотник. Інформації про руйнування чи постраждалих наразі немає.

Про це пише Київська міська військова адміністрація.

Мер столиці Віталій Кличко уточнив, що в Соломʼянському районі виникла пожежа через імовірне падіння там уламків дрона. На місці працюють рятувальні служби — рятувальники локалізують вогонь у чотириповерховій будівлі. Площа загоряння становить 50 квадратних метрів, а площа зруйнованих конструкцій — 150 квадратних метрів.

Також є загоряння в Печерському районі через падіння БпЛА.

По медичну допомогу поки що ніхто не звертався.