Словаччина збирає понад мільйон євро на танк для Сил оборони України

У Словаччині громадське обʼєднання «Подарунок Україні» розпочало збір коштів, щоб купити танк із боєкомплектом для українських військових. Планують зібрати €1,2 мільйона.

Про це пише Dennik N.

Організатори вже домовилися з підприємством, яке продасть танк Т-72М1, його зараз модернізують. Щойно зберуть потрібну суму, танк куплять і передадуть Збройним силам України з допомогою українського посольства у Словацькій Республіці. Очікується, що це станеться у вересні 2023 року.

Ініціатива належить родині Муцьків — власникам братиславського ательє з пошиття чоловічих костюмів. Їх підтримали громадські діячі, серед яких актори Ріхард Станке та Євген Лібезнюк.

«Настав час для Словаччини зробити великий жест, щоб показати, що вона на боці України. Послати сигнал, що більшість словаків хочуть, щоб Україна перемогла», — сказав від імені родини Ніколас Муцька.

Станом на 3 травня вдалося зібрати майже €31 тисячу.