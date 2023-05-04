У ГУР назвали дезінформацією заяви ФСБ про затримання українських громадян в Криму

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов спростував заяви російської ФСБ про начебто затримання агентів спецслужб України в окупованому Криму. Він назвав це черговою ворожою дезінформацією.
За словами Юсова, кремлівські фейки свідчать про очевидний факт — російський режим боїться України, українських спецслужб, зокрема ГУР.
«І правильно робить, тому що розплата за всі воєнні злочини обовʼязково буде. Найбезпечніший шлях для них — добровільно здатись у руки українському правосуддю», — наголосив Юсов.
- 3 травня російська ФСБ заявила, що нібито затримала «членів української агентурної групи» — громадян росії та України. Там назвали їхні імена — Віктор Підвальний, Олександр Литвиненко, Сергій Кривошеїн, Костянтин Євмененко, Ігор Зорін та Сергій Войнаровський. Також ФСБ відзвітувала про затримання громадянина України та Болгарії Петранова. У затриманих нібито знайшли пʼять готових до застосування бомб, а також електродетонатори, механізми радіокерування і трекери.