За минулу добу російська армія обстріляла Херсонщину 98 разів і вбила 23 людини

За минулу добу окупанти 98 разів обстріляли Херсонську область. Місто Херсон було під вогнем 16 разів.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Через російські атаки 23 людини загинули, а 46 отримали поранення. Зокрема, постраждали дві дитини.

Росіяни випустили 539 снарядів з важкої артилерії, «Градів», танків, дронів та авіації. Вони поцілили у житлові квартали.

У Херсоні 82 снаряди влучили у Привокзальну площу, територію та споруди залізничного вокзалу, АЗС, два заклади торгівлі, завод й автогосподарство. Також пошкоджена територія залізничного переїзду.