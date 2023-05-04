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Генштаб: Росія втратила 650 військових за добу. Сили оборони України відбили 40 атак на чотирьох напрямках

Автор:
Анна Холоднова
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Російські війська наступають на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Марʼїнському напрямках. Сили оборони України відбили 40 ворожих атак.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Тривають бої у місті Бахмут. Також протягом минулої доби окупанти безуспішно наступали у напрямку Нью-Йорка та намагалися атакувати Білогорівку на Лиманському напрямку.

На Авдіївському напрямку ворог наступав в районі Сєверного Донецької області, успіху не мав.

Українська авіація 13 разів вдарила по скупченнях росіян, а також завдала чотирьох ударів по зенітно-ракетних комплексах окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії за минулу добу вразили станцію радіоелектронної боротьби, три артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, три склади боєприпасів та пально-мастильних матеріалів, а також зенітно-ракетний комплекс росіян.

За минулу добу російське військо втратило приблизно 650 військових, пʼять танків, 17 бойових броньованих машин, чотири засоби ППО та 16 артилерійських систем. Загалом в Україні вже загинули 192 590 росіян.

  • 4 травня росія випустила по Україні до 24 дрони Shahed-136/131 з Брянської області та східного узбережжя Азовського моря. Сили оборони України знищили 18 з них.