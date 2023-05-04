Генштаб: Росія втратила 650 військових за добу. Сили оборони України відбили 40 атак на чотирьох напрямках

Російські війська наступають на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Марʼїнському напрямках. Сили оборони України відбили 40 ворожих атак.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Тривають бої у місті Бахмут. Також протягом минулої доби окупанти безуспішно наступали у напрямку Нью-Йорка та намагалися атакувати Білогорівку на Лиманському напрямку.

На Авдіївському напрямку ворог наступав в районі Сєверного Донецької області, успіху не мав.

Українська авіація 13 разів вдарила по скупченнях росіян, а також завдала чотирьох ударів по зенітно-ракетних комплексах окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії за минулу добу вразили станцію радіоелектронної боротьби, три артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, три склади боєприпасів та пально-мастильних матеріалів, а також зенітно-ракетний комплекс росіян.

За минулу добу російське військо втратило приблизно 650 військових, пʼять танків, 17 бойових броньованих машин, чотири засоби ППО та 16 артилерійських систем. Загалом в Україні вже загинули 192 590 росіян.