За час повномасштабного вторгнення росія вбила понад 50 українських та іноземних журналістів

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну росія скоїла понад 500 злочинів проти медіа. Окупанти вбили в Україні понад 50 українських та іноземних журналістів.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

Редакції на тимчасово окупованих територіях втратили свої будівлі та отримували численні погрози, через що були змушені припинити діяльність, у Криму критично погіршилася ситуація зі свободою слова.

«Росія свідомо ізолює окуповані території від українського інформаційного простору, натомість запускає трансляцію своїх пропагандистських каналів, які дискредитують Українську державу та Сили оборони», — повідомили в МЗС.

У відомстві закликали міжнародну спільноту посилити тиск на росію через вбивства, тортури та переслідування журналістів.

«ЗМІ держави-агресора мають бути позбавлені права розповсюджувати фейки про війну, розвʼязану рф, не мати можливості приховувати наслідки атак по українській території, виправдовувати загибель цивільного населення і свідоме руйнування інфраструктури та культурних обʼєктів України», — резюмували в МЗС.