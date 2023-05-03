Україна за рік піднялася на 27 позицій в рейтингу свободи преси

У Всесвітній день свободи преси представники RSF оприлюднили рейтинг незалежності медіа у 180 країнах і територіях світу. Україна за один рік піднялася зі 106-го місця до 79.

Про це ідеться у Всесвітньому індексі свободи преси 2023 (World Press Freedom Index), який публікують «Репортери без кордонів» (RSF).

У рейтингу перші пʼять місць — за Норвегією, Ірландією, Данією, Швецією, Фінляндією, далі йдуть Нідерланди, а також Литва з Естонією.

Росія посідає 164-те місце в рейтингу, а Білорусь — 157-ме. Польща розмістилася на 57-му місці, Молдова — на 28-му, а Румунія — на 53-му.

Найлегше працювати журналістам у Європі, зокрема у країнах Європейського Союзу. Але й там ситуація неоднозначна. Наприклад, у Німеччині за останній час зафіксували рекордну кількість випадків насильства щодо журналістів та арештів представників преси.

Найгірша ситуація зі свободою преси в Північній Кореї (180-те місце), Китаї (179), Вʼєтнамі (178), Ірані (177), Туркменістані (176) та Сирії (175).