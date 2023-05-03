Рада дозволила звільняти від служби військових, якщо під час війни загинули або зникли їхні близькі родичі

Верховна Рада ухвалила закон № 8009 і додала додаткові підстави для звільнення з військової служби, якщо близькі родичі військовослужбовця загинули або пропали безвісти на війні.

Про це повідомив народний депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк.

За — 291 депутат.

Ідеться про тих, у кого близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час бойових дій, що тривають з 2014 року.

Раніше парламент ухвалив закон, який передбачає, що не підлягають призову люди, близькі яких загинули чи пропали безвісти під час російсько-української війни.