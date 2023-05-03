Генштаб: За добу Сили оборони України ліквідували понад пів тисячі окупантів

Армії росії наступає на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Марʼїнському напрямках. За минулу добу окупанти атакували понад 30 разів. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Марʼїнка.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обороняється.

Українська авіація за минулу добу завдала восьми ударів по скупченнях окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 12 районів із російським озброєнням та військовою технікою, чотири склади боєприпасів, засіб протиповітряної оборони та ще одну важливу ціль окупантів — яку саме, не уточнюють.

За минулу добу російська армія втратила приблизно 520 військових, танк, шість бойових броньованих машин, два засоби ППО та 16 артилерійських систем. Загалом в Україні вже загинули 191 940 росіян.