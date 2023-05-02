«Енергоатом»: Окупаційний директор Запорізької АЕС виїхав з Енергодару до Криму

«Енергоатом» пише, що окупаційне керівництво Запорізької атомної електростанції масово просить про відпустки. З Енергодару до Крим уже виїхав псевдодиректор Юрій Чернічук.

Росіяни не дають відпустки так званим керівникам середньої ланки через критичний брак персоналу. Тому колаборанти намагаються знайти собі заміну серед атомників ЗАЕС, які не погодилися на співпрацю з ворогом.

В «Енергоатомі» вважать, що це бажання «відпочити» десь поза Енергодаром спроковане побоюванням контронаступу Сил оборони України.